Lady Gaga, forse l'album si chiamerà "Chromatica": “Voglio che la mia musica renda felici le persone”

Oggi, 28 febbraio 2020, è stato pubblicato il tanto atteso nuovo singolo di Lady Gaga, dal titolo “Stupid Love”: qualche settimana fa il singolo è stato “leakato”, ossia qualche hacker ha pubblicato un estratto del brano online in maniera illegale. Quel pezzo è stato poi rimosso anche se qualche fan lo aveva ascoltato e ne era rimasto estasiato: oggi finalmente tutti potranno ascoltarlo e potranno anche vedere il nuovo video, nel quale la cantante veste i panni di un’eroina dai capelli rosa.

Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che il nuovo disco di Lady Gaga si intitoli “Chromatica”. La popstar ha fornito qualche anticipazione in un’intervista con Zane per Apple Music: «Voglio pubblicare musica per far sì che venga ascoltata da una buona fetta di mondo – ha dichiarato – voglio che diventi parte della loro vita quotidiana e che possa rendere felici le persone ogni giorno».

La cantante, insomma, ha aspettative molto alte per questo album per il quale ha lavorato duramente, non senza difficoltà: «Ho pianto molto in studio – ha confessato – mi piacerebbe ascoltare quello che ho cantato, sentendo la mia voce e ascoltando la musica. Questo mi porterebbe tanta gioia e voglia di festeggiare. Sicuramente si ballerà! In questo disco ho messo tutto il mio cuore, il mio dolore, i miei messaggi al mondo e tanta energia». In effetti, “Stupid Love” è un pezzo ballabile che trasmette un’incredibile carica; la curiosità di ascoltare gli altri pezzi cresce ancora di più.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!