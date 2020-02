Ghali parla del padre: "Credevo che tutti i bambini andassero in carcere a trovare i loro papà"

Ghali non ha mai nascosto di aver trascorso un'infanzia particolare e di aver vissuto la realtà del carcere, poiché andava a trovare il padre.

Anche nel video di "I love you", il rapper ha scelto come location il carcere di San Vittore, facendo partecipare diversi detenuti proprio al videoclip. Anche la presentazione era avvenuta proprio lì.

Ospite de L'Assedio, Ghali è tornato sull'argomento, senza nascondere che, per lui, andare a trovare il padre in carcere era la normalità, tanto che era arrivato a pensare che fosse così per tutti i bambini: "Quando andavo a trovare mio padre in carcere credevo che tutti i bambini ci andassero, che tutti i miei compagni di classe avessero il padre in carcere. Ho imparato tante cose: sono stato tanto con i figli degli altri detenuti."

Il rapper ha anche raccontato come trascorreva il tempo a Bollate, dove si trovava il papà: "Ho scoperto le farfalle per la prima volta. Nel carcere di Bollate una volta al mese potevamo fare un pranzo di tre ore, lì c’era un prato enorme dove i bambini andavano a giocare: c’erano un sacco di farfalle, è il mio primo ricordo sulle farfalle."

Attualmente Ghali è sulla cresta dell'onda, con il nuovo album, DNA, uscito da pochi giorni. Inoltre, il rapper sarà in concerto al Fabrique di Milano 8, 9 e 10 maggio: Radio 105 è radio ufficiale dell'evento!

