Morgan fotografato a Milano con la fidanzata (incinta) e la madre

Sono passate settimane dalla vicenda che ha scosso Sanremo 2020: Morgan e Bugo, in gara con "Sincero", litigano e, durante la serata del venerdì, il frontman del Bluevertigo cambia il testo della canzone, il compagno di competizione si offende e abbandona il palco. Il duo viene squalificato a da lì entrambi hanno rilasciato diverse dichiarazioni.

Ora, però, si torna a parlare di Morgan, ma per un'altra questione: la gravidanza della compagna Alessandra Cataldo. È dunque ufficiale che il cantante sta per diventare padre per la terza volta, dopo i figli avuti da Asia Argento, Mary Lou che oggi ha 18 anni, e Jessica Mazzoli, che ha dato alla luce Lara 6 anni fa.

Morgan, Alessandra e anche la madre del cantante, Luciana, sono stati fotografati dal settimanale Oggi, mentre erano in giro per Milano.

Morgan e la madre si sono riavvicinati da poco, dopo diversi anni che non si parlavano. Il settimanale, infatti, scrive: "Le foto che pubblichiamo sono state scattate pochi minuti dopo che la signora Castoldi era uscita dalla trasmissione di Caterina Balivo, dove aveva raccontato di non vedere il figlio da tempo e ricevendo una telefonata in diretta da Morgan, in cerca di riconciliazione. Detto per inciso, si sono visti sotto la casa del cantautore."

Chissà se il cantante sta cercando un nuovo equilibrio cercando anche di riconciliarsi con la madre.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!