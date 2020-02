Dopo il successo sui social, la "Lady Gaga della metro" arriva in tv

In pochissimo tempo, Charlotte Awbery ha conquistato il web. È la cantante inglese salita agli onori della cronaca dopo essere stata fermata in metropolitana da Kevin Freshwater, presentatore e comico britannico. L'uomo stava facendo una candid camera e ha chiesto alla donna di cantare il brano di Lady Gaga "Shallow". Dopo qualche attimo di esitazione, Charlotte ha dato prova del suo talento e ha intonato la canzone in maniera divina. Un usignolo. Il video che la riprende mentre canta ha fatto presto il giro del mondo sui social ed è diventato virale.

Ora è arrivato anche il successo in tv. La donna è stata, infatti, invitata al The Ellen DeGeneres Show per esibirsi live. E anche qui ha commosso tutti. Ecco il video dell'esibizione.

Ellen DeGeneres nel presentarla ha detti: "Tutto quello che stava facendo era cercare di prendere una metro da Londra e adesso il suo video è uno dei più visti di internet". La "Lady Gaga della metropolitana" è una cantante, per anni ha inforcato il microfono ai matrimoni e si è esibita in piccoli club della sua città.

E poi arriva la fortuna. La donna ha raccontato che aveva appuntamento con un suo amico quando è stata fermata e non si sarebbe mai aspettata tutto questo clamore. Il padre, ha detto l'ha sempre spronata: "Mi dice sempre di cantare, dovunque io sia e di non arrendermi mai. Ha ragione".

