Gemitaiz e MadMan: rinviato il tour "Scatola Nera Live"

Il tour "Scatole Nera Live" di Gemitaiz e MadMan è stato rimandato!

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, a pochi giorni dal tanto atteso "Scatola Nera Live" dei due rapper, il tour, la cui partenza era prevista il 7 marzo da Rimini, è stato rinviato.

Queste le nuove date, che sostituiscono le precedenti, per poter finalmente rivedere il power duo del rap italiano su alcuni dei palchi più importanti d’Italia:

9 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

15 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

18 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI

24 APRILE – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO)

29 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

Il 9 marzo sarà comunicata la nuova data di Rimini, inizialmente prevista il 7 marzo.

I biglietti del tour rimarranno validi per le nuove date. Quelli di entrambe le date di Venaria Reale (28 e 29 marzo) valgono per la nuova data del 24 aprile, mentre, i biglietti di entrambe le date di Firenze (31 marzo e 1 aprile) valgono per la nuova data del 29 aprile.

Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne e solo per gli show di Roma e Milano è possibile effettuare il cambio nominativo.

Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it

