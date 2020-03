Clizia Incorvaia in causa contro Francesco Sarcina: "La violenza psicologica è grave"

Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, è stata squalificata dal Grande Fratello VIP, a causa di alcune affermazioni contro il concorrente Andrea Denver.

Però, durante la puntata di Verissimo di sabato 29 febbraio, la bella influencer è tornata a parlare del matrimonio finito con Francesco Sarcina. I due hanno avuto una figlia, la piccola Nina, ed è ormai da mesi che si accusano a vicenda di alcuni tradimenti.

Clizia, comunque, ha definito la sua relazione con il cantante "una grande storia d'amore", che aveva già dei problemi, comunque, da tre anni: "Non ero felice, ero sempre sola con una bimba piccola" ha raccontato la Incorvaia. Che poi, però, ha augurato il meglio a Sarcina: "A lui auguro del bene, è il padre di mia figlia. E spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti e che metta il proprio ego da parte in alcune occasioni che possono ledere a lei."

Nonostante ciò, tra i due c'è una causa legale in corso, di cui Clizia non vuole parlare: "Non sono stata rispettata come essere umano, come donna, come madre e moglie. La violenza psicologica è grave. Sarebbe stato bello avere più dignità e non gettare tutto in pasto alla stampa."

Nella casa del GF VIP, Clizia ha conosciuto Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Chissà se questa sarà la volta buona...

