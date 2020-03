Madonna cade e si infortuna durante un concerto a Parigi

Questi sono davvero mesi difficili per Madonna, impegnata con il suo Madame X tour.

Negli ultimi mesi, la cantante ha dovuto annullare diverse date del tour che la sta portando ad attraversare tutte le capitali europee, alcuni anche a meno di un'ora dal loro inizio. Madonna ha sempre cercato di scusarsi con i suoi fan tramite i social, ma non sempre il pubblico si è dimostrato disponibile nei confronti della Madame X.

L'ultimo problema di Madonna risale al concerto tenuto a Parigi durante questo week end. Non ci sono foto o video che testimoniano l'evento, ma tutti i presenti hanno raccontato che, la cantante, durante un'esibizione, è caduta, per poi scoppiare a piangere dal dolore. La caduta è avvenuta dopo un'acrobazia, in cui è stata aiutata da un ballerino ma, nel momento in cui Madonna doveva tornare in piedi, non è riuscita a sorreggersi, cadendo.

La cantante aveva già ammesso ai suoi fan di sentire molto dolore durante i concerti e, proprio nelle ultime ore, ha postato una foto sul suo profilo Instagram, dove spiega che le prossime date parigine sono annullate, poiché ha bisogno di riposo per tornare il prima possibile in scena "con il sorriso".

Forza Madonna!

