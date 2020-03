Elettra Lamborghini pubblica una foto esilarante che la ritrae in bagno

Elettra Lamborghini non smette mai di far parlare di sé: dopo il suo debutto sul palco dell’Ariston con il brano “Musica (e il resto scompare)”, la bella ereditiera ha conquistato ancora più fan e follower. Questi ultimi qualche ora fa hanno potuto vedere una divertentissima immagine della loro beniamina, finita forse per sbaglio (o forse no) tra le sue stories di Instagram.

La cantante si trovava in una sauna con un’amica per un corso: proprio da lì, infatti, ha inizialmente postato un selfie in costume che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Tra le stories, invece, è finito uno scatto davvero esilarante che ritrae Elettra mentre compie un gesto a dir poco imbarazzante: la cantante si stava asciugando con il phon quando ha spostato il costume all’altezza della scollatura per dirigere il getto d’aria calda sul seno.

Questo gesto non è passato inosservato e per i fan dimostra ancora una volta la simpatia e la spontaneità della Lamborghini, la quale dimostra di essere sempre sé stessa, in qualsiasi situazione.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle nuove hit!