L'ex amante di Francesco Sarcina racconta: "Sono stata usata per quattro anni"

Clizia Incorvaia ha più volte accusato l'ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni di diversi tradimenti. Fino a quando, una ragazza campana, Grazia, è intervenuta nella vicenda, raccontando di essere stata l'amante del cantante.

Sia Clizia, sia Grazia, sono stati ospiti di Barbara D'Urso, dove hanno raccontato le loro versioni. La giovane ha riconfermato quello che aveva già detto: per quattro anni è stata l'amante di Francesco, mentre lui era ancora sposato con Clizia.

"Avevo 17 anni quando lo conobbi. Mi fece un occhiolino e il segnali di vederci di lì a poco. Un anno dopo, a 18 anni, mi sono trasferita a Milano e l'ho conosciuto durante un concerto, sotto il palco. Iniziammo a vederci: ci sono anche foto e video" ha raccontato Grazia, che ha anche mostrato un video dove Sarcina parla alla mamma della ragazza, definendo la sua amante come "bona".

Grazia ha poi raccontato che la loro relazione non è mai stata nascosta: "Mi sentivo la sua donna, non mi trattava come un'amante. Non si è mai fatto problemi nel farsi vedere in giro, mano nella mano. Dalla prima sera mi ha baciato davanti a tutti. Sapevo che era sposato ma separato in casa, mi ha detto che con Clizia era un matrimonio di gossip. Dopo 4 anni insieme mi aspettavo qualcosa di più. Mi ha usata."

Però, la ragazza ha avuto da ridire anche su Clizia: "Una donna che in 4 anni non si accorge di queste cose? Dov'era? Per me lei è una grande calcolatrice."

La Incorvaia, appena uscita dal GF VIP, ha ascoltato tutto il racconto, per poi commentare: "Cornuta e mazziata. Io ho sempre creduto all'amore eterno. Badavo a mia figlia Nina, lottavo e credevo a quello che mi veniva venduto. Mi sono persa per amore. È vero quello che dice, ho scoperto le chat. Lui diceva che erano del suo manager. Io per anni gli ho creduto. Ci ho messo due anni per perdonarmi."

