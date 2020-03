Jessica Mazzoli, ex di Morgan, lo accusa: "Mi ha tradita con la sua attuale compagna"

Morgan sta per diventare padre per la terza volta, ma pare che Alessandra Cataldo non sia una "nuova fidanzata", bensì la donna con cui ha tradito la sua compagna precedente, Jessica Mazzoli.

L'accusa arriva direttamente dalla stessa Mazzoli, che aveva conosciuto Morgan a X Factor, per poi renderlo padre di Lara. Jessica non ha mai nascosto l'assenza del cantante nella vita della figlia e nelle ultime ore ha postato una foto su Instagram, dove accusa, ancora una volta Morgan.

"Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan" scrive la Mazzoli nel post: "Tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa, io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo...!"

Jessica, inoltre, ha avuto da ridire anche sulla madre del cantante: "Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla d’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara."

Morgan risponderà alle accuse di Jessica?

