Il figlio di Britney Spears dice che suo nonno Jamie può anche morire

Che i rapporti in famiglia siano un po' tesi si sapeva da tempo e Jayden James, figlio di Britney Spears (avuto con Kevin Federline), sembra deciso a ribadirlo senza mezzi termini.

Il 13enne, mentre era a casa di suo padre Kevin, ha infatti realizzato alcune dirette su Instagram in cui ha parlato in modo decisamente poco carino di suo nonno Jamie (Spears). Ovviamente le dirette sono state immortalate e ricondivise sui social.

Britney Spears' son went on Instagram live and this is what happened #FreeBritney pic.twitter.com/cc8wmyuetn