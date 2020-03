"Stupid Love" parte (per sbaglio) al Consiglio Regionale della Liguria sul Coronavirus

Domenica sera, durante una conferenza stampa della Regione Liguria dedicata all’emergenza del Covid-19, in pieno silenzio, parte il nuovo brano di Lady Gaga, "Stupid Love". La suoneria di un cellulare dimenticata attiva: cose che capitano. Infatti la piccola distrazione di qualcuno presente in sala è stata presa bene, accolta con una risata e qualche battuta. Ma non è di certo finita lì...

Di lì a poco, infatti, la cosa è letteralmente esplosa e quel video è diventato virale: postato sui social, ha cominciato a girare anche negli Stati Uniti, guadagnando centinaia di migliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti tra i fan della Germanotta (e non solo).

Ma non è ancora tutto, perché tra i tantissimi commenti, ne è arrivato uno inaspettato, quello della stessa Lady Gaga! La cantante ha infatti ricondiviso il video sul suo profilo Twitter commentando: "Ed è per questo che faccio musica".

and this is why I make music https://t.co/uiliyr3sYk — Lady Gaga (@ladygaga) March 4, 2020

