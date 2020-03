Arriva "Neon - Le ali", il featuring di Marracash ed Elisa che non è stato inserito in "Persona"

Venerdì 6 marzo 2020 esce "Neon - Le ali" un featuring tra Marracash ed Elisa. Anche questo brano, come tutti quelli contenuti in "Persona", ultimo album del rapper, contiene una sorta di doppio titolo che indica una parte del corpo. Questa canzone, però, non è contenuta nel disco.

Il duetto era stato anticipato nella giornata del 3 marzo: entrambi gli artisti avevano pubblicato una loro foto, dove la bocca era coperta da una falena, come se fosse un richiamo a "Il silenzio degli innocenti".

Il 4 marzo, poi, sia Marracash, sia Elisa, hanno condiviso uno scatto insieme su Instagram, dove hanno raccontato la nascita del brano "Neon - Le ali".

"Qualche mese fa, nel bel mezzo della notte e della mia crisi esistenziale, mi ha scritto Elisa. Si era filmata mentre cantava al piano un ritornello che aveva scritto appositamente per me, meraviglioso" così inizia il post di Marracash.

Elisa ha postato la stessa foto, scrivendo: "È capitato che abbiamo fatto discorsi serissimi e ci siamo anche un po' psicanalizzati, come si fa tra amici, per questo mi sento di chiamarlo un mio amico prima ancora di un artista che stimo. Mi piace come pensa e come sceglie le parole e anche quando parla del buio ha una luce dentro, sempre accesa, anche quando pensa che sia spenta."

Anche voi non vedete l'ora di ascoltare "Neon - Le ali"?

