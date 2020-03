Gemitaiz e MadMan: annunciato lo "Scatola Nera Live Summer Tour"

Hanno aspettato così tanto per un tour di Gemitaiz e MadMan insieme che adesso i fan dei due rapper non possono che essere soddisfatti: dopo le date che li vedranno protagonisti in primavera su alcuni dei palchi più importanti d’Italia, è in arrivo lo Scatola Nera Live Summer tour!

Queste tutte le date estive, organizzate da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label e Shining Production, in cui sarà possibile vedere on stage i due rapper:

23 giugno - PADOVA - Sherwood Festival;

1 luglio - ROMA - Rock In Roma;

5 luglio - GRUGLIASCO (TO) – Gruvillage;

11 luglio - CATANIA – Zouk;

18 luglio - BRESCIA - Arena Campo Marte;

3 settembre - MILANO - Urban Park Milano.

I biglietti per le date del Summer Tour saranno in vendita su Ticketone.it a partire dalle ore 16.00 di domani, giovedì 5 marzo.

Nell’attesa, parte il 9 aprile Scatola Nera live, il tour indoor di Gemitaiz e MadMan che vede già sold out i concerti al Palazzo dello Sport di Roma, Mediolanum Forum di Milano e Teatro della Concordia di Venaria Reale. Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, il tour è stato rinviato la scorsa settimana secondo il seguente calendario:

9 APRILE – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA - SOLD OUT

15 APRILE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO - SOLD OUT

18 APRILE – PALAPARTENOPE – NAPOLI

24 APRILE – TEATRO DELLA CONCORDIA – VENARIA REALE (TO) - SOLD OUT

29 APRILE – TUSCANY HALL – FIRENZE

Entro il 9 marzo sarà comunicata anche la nuova data di Rimini, inizialmente prevista il 7 marzo.

In seguito allo spostamento del tour Scatola Nera live di Gemitaiz e MadMan confermiamo che i biglietti rimarranno validi per le nuove date. I biglietti di entrambe le date di Venaria Reale (28 e 29 marzo) valgono per la nuova data del 24 aprile. I biglietti di entrambe le date di Firenze (31 marzo e 1 aprile) valgono per la nuova data del 29 aprile.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne e solo per gli show di Roma e Milano è possibile effettuare il cambio nominativo.

Ulteriori informazioni verranno comunicate a partire dal 9 marzo su: www.magellanoconcerti.it e www.ticketone.it

I biglietti per il tour sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

RADIO 105 è la radio ufficiale di SCATOLA NERA LIVE.