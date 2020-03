Katy Perry è incinta: l’annuncio tramite il video di “Never Worn White”

Katy Perry diventerà mamma: lei e il suo compagno, l’attore Orlando Bloom, aspettano il loro primo figlio. L’annuncio è stato dato dalla stessa popstar in modo davvero singolare: la cantante 35enne, infatti, ieri ha chiacchierato con i fan in una live chat che ha preceduto la premiere del video del suo nuovo singolo dal titolo “Never Worn White”. Subito dopo è stata pubblicata la clip e Katy ha scritto sui social: «Diciamo che sarà un’estate molto piena».

Verso la fine del video la cantante si è mostrata con il pancione: Katy indossa un abito bianco che lascia intravedere la pancia mentre lei la accarezza dolcemente. Non era finzione, ma è la realtà.

I fan sono andati in delirio di fronte a questa notizia e hanno espresso la loro gioia nei commenti al post, facendo gli auguri alla coppia. In seguito Katy ha confermato la notizia in un'altra live chat: «Se ‘Never Worn White’ è il lead singolo del nuovo album? No! – ha detto – ci saranno molte cose che accadranno questa estate. Non solo partorirò ma darò alla luce anche qualcosa che voi ragazzi stavate aspettando. È probabilmente il segreto che ho dovuto mantenere più a lungo. Io e Orlando siamo eccitati e felici. Avrei voluto dirvi tutto – ha continuato per poi concludere – ma cercavo il modo migliore ed è attraverso la musica».

.@KatyPerry confirms she is expecting her first child with fiancé Orlando Bloom after revealing baby bump at the end of her #NeverWornWhite music video. pic.twitter.com/K6xSivnGcB — Pop Crave (@PopCrave) March 5, 2020

Katy Perry probabilmente si riferiva anche al fatto che molto presto sposerà il suo Orlando, con il quale è ufficialmente fidanzata. L’attore, in realtà, ha già un figlio, avuto con l’ex moglie Miranda Kerr.

