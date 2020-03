Boss Doms inizia la carriera solista: "Sarà la natura della mia musica evoluta in maniera indipendente"

Ormai siamo abituati a vederli insieme: Achille Lauro e Boss Doms sono una coppia artistica che sta facendo faville.

I due sono diventati popolari al pubblico mainstream grazie a Pechino Express, a cui hanno partecipato al 2017, e successivamente grazie a Sanremo, dove sono stati in gara nel 2019 e nel 2020.

Edoardo Manozzi, questo il suo vero nome, ha deciso di iniziare anche un progetto da solista, che pare avrà "priorità assoluta". Intervistato da Rockol durante Sanremo 2020, Boss Doms aveva già detto qualcosa sul suo futuro da solista: "Non voglio spoilerare perché non è il momento giusto per farlo. Sarà di respirò internazionale. Mi vedrà impegnato in prima persona e sarà un po' la natura della mia musica evoluta in maniera indipendente."

I fan di Achille Lauro e Boss Doms, comunque, possono tirare un sospiro di sollievo. Lauro ed Edoardo continueranno ad esibirsi insieme. Boss Doms, infatti, ha assicurato la sua presenza nel tour di Achille che partirà a ottobre 2020 e terminerà il 31 ottobre, giorno del compleanno del cantante, al Palazzo dello Sport di Roma: "Arrivare ad esibirci su quel palco è sempre stata una nostra ambizione, a distanza di qualche anno dall'inizio di questo progetto è bello avere la possibilità di farlo. Ora posso lanciarmi da un'altezza molto più alta."

