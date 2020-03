Tinto Brass elogia la sensualità di Elodie sul palco di Sanremo

Il fascino di Elodie non è passato inosservato durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Consapevole della sua fisicità, infatti, la cantante ha saputo valorizzarla durante tutte le serate con gli abiti di Donatella Versace. E a quasi un mese dalla fine della kermesse canora, qualcuno ne parla ancora.

Lo ha fatto Tinto Brass in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, durante la quale il maestro del cinema erotico italiano ha bocciato senza mezzi termini tutte le donne comparse sul palco dell'Ariston, definendole "tutte uguali". Tutte tranne una. «Sa chi mi è piaciuta? Ce n’era una interessante a Sanremo. Quella con i capelli corti, la cantante. Elodie. Le presentatrici invece non le distinguevo una dall’altra».

Il regista, durante l'intervista, ha anche colto l'occasione per esprimere un certo rammarico per la piega che ha preso il cinema contemporaneo in cui trova raramente qualcosa di interessante.

A proposito del MeToo, poi, Tinto Brass ha voluto precisare che quello che raccontano le donne è sempre successo, ma nel suo caso le cose andavano diversamente, per questo non è stato mai coinvolto: «Se sui miei set succedeva qualcosa, e succedeva, era consensuale e alla luce del sole».

(Credits photo: Instagram/elodie)

