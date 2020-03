Emma Marrone parla del singolo "Luci Blu": "I ricordi ti aiutano a sopravvivere"

L'ultimo album di Emma Marrone, "Fortuna", ha un nuovo singolo, "Luci Blu", che sarà nelle radio dal 6 marzo 2020.

La cantante ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto, molto probabilmente tratta dal video del canzone, dove parla del significato di "Luci Blu", brano scritto da Davide Simonetta e Simone Cremonini.

"A volte, quando ti manca profondamente qualcuno, rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall'odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te", queste sono le parole usate dalla cantante: "I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante, che ti scava l'anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona, che se è stata davvero "tua" - in qualche modo e in mille forme diverse, resterà sempre con te."

Chi non vede l'ora di poter guardare il video di "Luci Blu" di Emma?

