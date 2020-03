Niall Horan, One Direction come il cast di "Friends": "Saremo fratelli per la vita"

Niall Horan, ex componente degli One Direction, in una recente intervista rilasciata a Daily Star ha dichiarato che l'amicizia con gli altri membri della boyband britannica sarà speciale per sempre.

Il cantante irlandese, per spiegare il suo rapporto con Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik, reso incredibilmente solido dalle esperienze condivise, ha paragonato i membri degli One Direction al cast di "Friends".

Niall, riferendosi al famosissimo primo post pubblicato dall'attrice su Instagram, ha dichiarato: «Quando ho visto quel post di Jennifer Aniston con il cast di Friends, mi ha ricordato gli One Direction, perché loro sono gli unici che capiscono. Forse è una strana analogia, ma spero che capiate cosa intendo. Ci sono solo cinque persone che capiscono cosa vuol dire stare sotto i riflettori così a lungo e in realtà avevamo davvero un piccolo team introno a noi. Quindi praticamente siamo fratelli per la vita»

Visualizza questo post su Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston) in data: 15 Ott 2019 alle ore 6:03 PDT

Il cantante ha colto l'occasione per parlare anche di una possibile reunion della band, ma a voluto specificare che "quando e se" questo accadrà, non sarà per soldi, ma solo per dare gioia ai fan e fare qualcosa per loro stessi.

Intanto Niall Horan sta per lanciare il suo nuovo disco "Heartbreak Weather", in uscita il prossimo 13 marzo.

(Credits photo: Instagram/niallhoran)

