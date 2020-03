Prete esorcista contro Achille Lauro: "Bisogna rifiutare chi dissacra la Chiesa"

Il brano che Achille Lauro ha portato a Sanremo, e con il quale ha stupito un po' tutti, continua a far parlare di sé. Nello specifico, oggi sotto le luci dei riflettori che il video che accompagna la canzone "Me ne frego". A scagliarsi contro alcune scene è l’esorcista padre Francesco Bamonte, che sbotta: "Bisogna ribadire il proprio rifiuto verso chi dissacra, ancora una volta, il sacro e la Chiesa". Il prete si riferisce al momento in cui il cantante simula una pietà di Maria nel video clip.

Ha poi continuato sul sul portale Interris il Presidente dell’Associazione Internazionale Esorcisti: "In un momento critico per la nostra collettività è fondamentale poter contare su radici e valori granitici. Mentre la salute pubblica è messa a repentaglio da un virus ancora sconosciuto e quindi temibile, addolora dover registrare una grave legittimazione di condotte blasfeme e distruttive per l’identità religiosa e la dignità culturale di una bimillenaria civiltà cristiana come l’Italia".

"Il problema - ha proseguito l'esorcista - non è un improvvisato imitatore di rockstar sataniste e neppure il successo commerciale che incontra, bensì l’incredibile e scandaloso avallo ottenuto a sorpresa da chi istituzionalmente è tenuto a difendere e tramandare il ‘depositum fidei’".

Secondo il prete, Achille Lauro avrebbe ridicolizzato, sporcato e banalizzato "la caratura salvifica del sacrificio di un Figlio pianto da una Madre che da sola è rimasta ai piedi della Croce". Non le manda di certo a dire. Chissà quale sarà la replica del cantante.

