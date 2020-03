Sparatoria nel backstage del concerto di Lil Baby: un ferito

Lil Baby, classe 1994, sta tenendo una serie di concerti in giro per gli Stati Uniti, ma quello che è successo sabato 7 marzo 2020, alla Bill Harris Arena di Birmingham, Alabama, è davvero inaspettato.

Durante il concerto del rapper, c'è stata una sparatoria. Non si conoscono bene le dinamiche dell'evento, come non si sa chi sia effettivamente stato ad impugnare la pistola e sparare. Quel che si sa è che, probabilmente, nel backstage del concerto si è scatenata una lite tra i promoter e alcuni membri dell'entourage del rapper.

In un video, che testimonia l'accaduto, si possono sentire dei colpi da arma da fuoco e, subito dopo, diverse persone che corrono verso il backastage, facendo anche cadere il telo nero che divideva il palco dal retro.

Successivamente, l'arena è stata evacuata dalla Polizia, che attualmente sarebbe al lavoro per ricostruire l'accaduto. Secondo i testimoni, il tutto sarebbe partito da una lite, appunto, tra chi ha organizzato la serata e alcune persone dello staff di Lil Baby. L'unica certezza è che una persona è rimasta ferita ed è subito stata trasportata all'UAB Hospital.

