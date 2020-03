Romina Power ricorda il papà, morto quando lei era bambina, sui social

La vita di Romina Power non è stata semplice: la scomparsa della figlia Ylenia l’ha segnata profondamente e il dolore provato ha messo a dura prova la cantante e anche il suo ex marito Albano Carrisi. La loro relazione, probabilmente, è finita anche per colpa di questo enorme dolore, anche se oggi sono comunque legati da un grande affetto e da ragioni lavorative.

Nella sua vita, però, ancor prima della scomparsa della figlia, Romina ha dovuto affrontare un’altra grande sofferenza, quella causata dalla perdita di suo padre, l’attore Tyrone Power. In questi giorni l’artista ha voluto ricordare il papà, postando una sua foto d’epoca che lo ritrae accanto alla madre, Linda Christian.

«Mi manchi anche se sei sempre nel mio cuore», ha scritto Romina nel commovente post.

Visualizza questo post su Instagram Missing you even though you are always in my heart ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 5 Mar 2020 alle ore 6:30 PST

Quando Tyrone è scomparso, Romina era solo una bambina ma ricorda bene quel momento: «Ero in collegio in Messico quando papà è morto – ha raccontato a Domenica In – aveva solo 44 anni, è stato Hollywood a ucciderlo. Se mi è mancato? Come a un albero mancano le radici».

