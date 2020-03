Ghali: Il concerto a Milano rinviato all'8, 9 e 10 ottobre 2020

Il concerto a Milano di Ghali, previsto al Fabrique per 8, 9 e 10 maggio 2020, è stato spostato al 8, 9 e 10 ottobre 2020. Live Nation che produce e organizza i live dell'artista, seguendo le volontà di Ghali, sceglie di posticipare gli show a Milano, originariamente previsti per venerdì, sabato e domenica 8-9-10 maggio 2020. Radio 105 è partner dei concerti!

I biglietti acquistati verranno ritenuti validi per le nuove date come segue: da Venerdì 8 maggio a venerdì 9 ottobre, da Sabato 9 maggio a sabato 10 ottobre e da Domenica 10 maggio a giovedì 8 ottobre. Le eventuali richieste di rimborso del biglietto dovranno essere presentate dal 16 marzo ed entro e non oltre venerdì 27 marzo 2020 rivolgendosi ai propri punti vendita. Per i rimborsi online si invita a contattare il servizio clienti delle piattaforme (ticketone e ticketmaster) utilizzate per acquisto.

Ecco il messaggio di Ghali: "Stavo preparando da tempo le tre date del Fabrique per invitare tutti a Milano, a casa mia. L’entrata a Sanremo sarebbe dovuto essere un assaggio delle idee di spettacolo che avevamo in mente, sia sul palco che fuori. Purtroppo la mia città in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria non può ospitare facilmente tutti e, non sapendo quanto durerà questo momento, preferiamo rimandare Il Concerto a Milano a Ottobre. In questi ultimi giorni di Instore ho avuto la fortuna di incontrare tanti di voi e siete testimoni di quanto mi impegni a dedicare un po’ di tempo ad ognuno, dal primo all’ultimo. È una questione di rispetto. Voglio tornare, come mi avete chiesto in tanti, e voglio farlo sui palchi delle vostre città oltre che quelli europei già in programma. Ci vediamo presto, promesso."

Il desiderio di Ghali è che il pubblico possa riunirsi senza alcun disagio o riserva. Le date del Fabrique saranno una grande festa, un modo per ritrovarsi e festeggiare e visto il periodo di incertezza l’artista preferiscerimandareil debutto per venire a trovare i suoi fan in giro per l’Italia e l’Europa.

Cambiano i piani ma non desiderio di Ghali di rivedere il suo pubblico, che decide di offrirequesta opportunità ai suoi fan; verranno annunciate a breve nuove date. Ghali, reduce da una “tripletta” nelle classifiche Fimi/Gfkdove DNA,il suo nuovo album pubblicato da Atlantic Warner/Sto records ha esordito al numero uno della classifica degli albume primo e secondo nella classifica dei singoli con Goodtimese Boogieman Feat. Salmo (brano già certificato disco d’oro grazie alle 5 milioni di views su youtube 14 milioni di streaming su spotify) continua ad affermarsi come punto di riferimento della musica italiana ed europea.

I biglietti per i suoi concerti di ottobre sono già disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

