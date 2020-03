Giuliano Sangiorgi canta una canzone inedita per far rispettare le normative contro il Coronavirus

Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è un altro dei VIP scesi in campo sui social per chiedere ai cittadini di rispettare i provvedimenti presi dal Governo per evitare l'espansione del Coronavirus e bloccare l'emergenza sanitaria.

Il cantante ha deciso di supportare gli hashtag #iorestoacasa e #restiamoacasa con una canzone inedita, che si chiama, appunto "Restiamo a casa". Occhiali scuri e chitarra, Giuliano ha ricordato ai suoi follower l'importanza di seguire e rispettare le normative.

La canzone è poi stata condivisa da Giuliano su un post di Instagram, dove scrive: "Le immagini di tutte quelle persone che ieri scappavano da Milano e assalivano l’ultimo treno che li avrebbe ripotati a casa, dai propri affetti, sono ancora impresse nella mia mente… Cucino il ragù della domenica, fingo che sia tutto normale, come sempre."

La canzone di Giuliano, dunque, nasce dallo stupore generato dal vedere le persone scappare da Milano appena dopo la pubblicazione della bozza del decreto, che sconsiglia fortemente l'uscita e l'entrata nella regione e in altre 14 province.

"In quel cassetto ho molti librie un bel film. Facciamo finta che là fuori piovee che quel sole tarda ad arrivare. Ma è solo tempoda rispettare. Che ne dici potremmo fare l’amore? Approfittiamone per ricordarequanto è importante la vita insieme. È poco tempo! C’è solo da aspettare! Ti giuro torneremo a fare l’amore… Per ora resta casa qui con me .Per ora resta a casa. Fallo per te e per me e per noi" così si conclude il post di Giuliano Sangiorgi su Instagram.

