Levante canta sui social “Andrà tutto bene” e la dedica ai fan: "Restiamo a debita distanza (per ora!)"

In queste ore sono tanti gli artisti del mondo della musica e non che stanno lanciando messaggi di speranza, oltre che inviti alla responsabilità, per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus. Tra questi c’è anche Levante, la quale su Instagram ha pubblicato un video che la ritrae mentre reinterpreta il suo brano “Andrà tutto bene”, un testo che oggi più che mai torna a essere attuale.

A Milano la frase che dà il titolo al brano è stata ripresa ed è apparsa in giro per la città su dei bigliettini che esortano ad avere coraggio in questo momento difficile. Ecco perché Levante ha deciso di cantarla di nuovo sui social: “Oggi ho suonato un po’ e ho ripassato #andràtutto bene – ha detto la cantante – noto che (specie in questi giorni) questa frase di speranza che avevo intonato già un anno fa per tutti noi sprigiona sempre grande forza”.

"Il contesto di cui parlavo era certamente un altro – ha detto ancora - ma il sogno che ogni cosa torni al proprio posto nel migliore dei modi ci accomuna tutti. Ve la dedico. Sempre accanto (a debita distanza per il momento!)".

Anche Levante invita tutti a rispettare le disposizioni del Governo: "Anche io come molti di voi trascorrerò a casa queste settimane. Al di là delle zone rosse è importante che anche al centro e al sud del paese si rispettino le misure di prevenzione e anti contagio, altrimenti tutti gli sforzi che la Lombardia e altre zone rosse stanno facendo per limitare i danni saranno vani. Attenetevi al protocollo amici".

