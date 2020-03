Coachella 2020: possibile rinvio a causa del Coronavirus

Anche negli Stati Uniti stanno aumentando i casi di contagio da Covid-19, in particolare in California. Per questo gli organizzatori del Coachella Music and Arts Festival sarebbero da giorni in trattativa per rimandare la manifestazione.

Il festival, originariamente in programma all’Empire Polo Club di Indio (California) per i due fine settimana centrali di aprile (10, 11 e 12 aprile e 17, 18 e 19 aprile), secondo alcune fonti, potrebbe infatti essere rimandato ad ottobre. Anche se al momento, a parte qualche indiscrezione, non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale da parte delle società interessate.

La California risulta essere ad oggi uno degli stati americani più colpiti dall'epidemia di coronavirus e rimandare una manifestazione che prevede la partecipazione di oltre 250.000 persone è una misura necessaria in questo momento di emergenza. Se la notizia del rinvio dovesse essere confermata, il Coachella sarebbe il terzo festival a subire le conseguenze della diffusione del virus, dopo il rinvio del South by Southwest di Austin e dell’Ultra Festival di Miami.

(Credits photo: Getty)

