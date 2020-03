Charlie Puth adora “Bando”, il brano di Anna che sta spopolando in Italia

Anna è una ragazza italiana di 16 anni che vive a La Spezia e in questo periodo è sulla cresta dell’onda con il brano intitolato “Bando”.

A quanto pare la sua fama è arrivata anche oltreoceano: su Instagram, infatti, il noto cantante Charlie Puth ha pubblicato una storia in cui lo si vede mentre si muove al ritmo di “Bando”.

Proprio come Anna che è diventata famosa online grazie a Tik Tok, il cantante ha iniziato la sua carriera su YouTube con il singolo “See You Again” e al momento ha già pubblicato due album, dei quali l’ultimo è “Voicenotes” uscito nel 2018, e ha vinto diversi premi, senza considerare le nomination ai Grammy Awards e ai Golden Globes.

Anna, invece, al momento è la più giovane artista ad aver mai raggiunto la vetta della classifica FIMI: “Bando” è ormai già virale sui social e ha conquistato il primo posto in tutte le classifiche delle piattaforme. Adesso sembra aver conquistato anche Charlie Puth.

