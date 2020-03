Fedez torna a parlare di Tiziano Ferro: "Una polemica senza senso"

Qualche mese fa, Tiziano Ferro, durante la conferenza stampa per celebrare l'uscita del suo nuovo album, Accetto Miracoli, aveva criticato chi propone testi contenenti frasi omofobe. Qualcuno gli aveva chiesto se nel suo discorso rientrasse anche Fedez, che nomina il cantante nel brano "Tutto il contrario", e Tiziano aveva risposto: "Uno dei tanti."

Ora, il rapper è tornato sull'argomento in occasione di un'intervista per Il Corriere della Sera. Fedez, ha ricordato, aveva chiesto scusa e proposto una collaborazione, che ad oggi non è avvenuta. Queste le parole del rapper: "Non c’è stato un finale. Avevo proposto di rendere costruttiva una polemica che, a mio parere, non aveva senso."

Fedez ha continuato: "Mi sarebbe piaciuto fare qualcosa di concreto su una tematica importante, evidentemente non c’era la volontà. Io sono a disposizione, non necessariamente per collaborare artisticamente, anche solo per esporsi, sensibilizzare insieme" e ha commentato che questa incomprensione non era a favore né di Tiziano e tantomeno sua: "Quello che è successo non ha fatto bene a nessuno, non ha aiutato me e nemmeno Tiziano che usciva con il suo disco ma per una settimana ha parlato solo di quello."

Tiziano risponderà a Fedez?

