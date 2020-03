Fedez litiga con Heather Parisi a proposito della raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele

Da Kong Hong, città in cui vive con la sua famiglia, la showgirl e ballerina Heather Parisi se l’è presa con i Ferragnez, colpevoli, secondo lei, di aver lanciato una raccolta fondi per la sanità privata per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, anziché pensare alla sanità pubblica.

“Non era meglio promuovere la raccolta fondi per l'emergenza del Covid-19 a favore della sanità pubblica e degli ospedali che davvero ne hanno bisogno invece che a favore del più grande gruppo di sanità privata d'Italia (GSD)? – ha twittato la soubrette - Mi sembra Robin Hood al contrario”.

Com’è noto, Fedez e Chiara Ferragni hanno aperto una raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele di Milano, una delle strutture che più sta risentendo della situazione causata dal Covid-19. In poche ore i Ferragnez hanno raccolto oltre 3 milioni di euro, dei quali molti sono arrivati da personaggi dello spettacolo e dello sport.

Di fronte a questa accusa, Fedez ha così risposto a Heather Parisi: “Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che mi****a stai facendo? Le coreografie?”. Per il momento il botta e risposta tra il rapper e la soubrette si è concluso qui.

Se al posto di dare aria alla bocca tanto per darla ti informassi che le terapie intensive saranno destinate al sistema sanitario pubblico a cui il San Raffaele è iscritto. Ma tu invece al posto di lamentarti, che minchia stai facendo? Le coreografie? https://t.co/uwCFqSpW8P — Fedez (@Fedez) March 10, 2020

