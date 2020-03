Jennifer Lopez realizza il sogno della figlia Emme Maribel: incontrare Billie Eilish

Chi di noi non ha mai sognato di incontrare il proprio idolo? Anche Emme Maribel, figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony voleva incontrare la sua cantante preferita, Billie Eilish, e mamma JLo non ci ha pensato due volte e ha realizzato il desiderio della figlia dodicenne.

Billie, infatti, ha iniziato il suo tour a Miami e Jennifer e Emme, che condividono la passione della musica, non sono sono andate a una delle tappe del tour, ma sono anche potute andare nel backstage, dove Emme ha incontrato Billie. E Billie ha realizzato uno dei suoi sogni, invece, incontrando JLo.

L'incontro è stato immortalato e, successivamente, la Lopez ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di scatti che mostra un abbraccio tra lei e Billie, dove ha scritto: "Quando Emme ha incontrato Billie."

I commenti a supporto della foto sono stati tantissimi, tra cui anche la modella Naomi Campbell, che ha apprezzato l'incontro tra Jennifer, Emme e Billie.

Visualizza questo post su Instagram When Emme met Billie Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 9 Mar 2020 alle ore 8:46 PDT

Emme ha ereditato dalla mamma la passione per la musica, iniziando a cantare già da quando era davvero piccola. E mamma JLo, spesso, ha anche condiviso il palco con la figlia. L'ultima occasione è stato il Super Bowl, dove Jennifer si esibiva con Shakira. Ad un certo punto, sul palco, è salita anche Emme e ha duettato con la madre.

E, inoltre, la dodicenne, la scorsa estate, ha anche partecipato al tour di JLo, "It it my party". La Lopez, però, ha specificato che le apparizioni della figlia non sono "professionali": "Per noi, non si tratta di metterla sotto i riflettori, si tratta di fare cose insieme che ci legano. Non lavora in modo professionale, molte persone me lo chiedono. Le chiedo di fare queste cose se lei vuole farle, e se non vuole farle va bene anche per me."

