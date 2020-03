Restiamo a casa e in forma con gli esercizi di Dua Lipa, Lady Gaga e Beyoncé

Tra le tante attività chiuse in questo momento delicato per l'Italia ci sono anche le palestre. Brutto colpo per tutte le persone che non possono fare a meno di una bella sudata per restare in forma. Ma niente paura, la soluzione c'è: allenarsi a casa come fanno le star della musica. Sì avete capito bene. Potete trasformare le quattro mura della vostra abitazione in un centro fitness, basta volerlo.

Non servono attrezzature particolari. Per i pesi possiamo prendere delle bottiglie piene di acqua oppure per lo step una sedia o una sgabellino. Insomma, per restare in forma in questi giorni di isolamento forzato a causa del Coronavirus, tutto è concesso. Del resto lo sport è un toccasana per il corpo ma, soprattutto, per lo spirito. E adesso ne abbiamo tutto davvero bisogno.

Le star della musica come Beyoncé, Jennifer Lopez, Lady Gaga pubblicano in continuazione video dei loro allenamenti dentro casa. Non ci resta che copiarle... sarà anche molto divertente allenarsi con un personaggio famoso, non trovate?

Visualizza questo post su Instagram Celebrating the 5th anniversary of Let's Move! #GimmeFive @michelleobama Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce) in data: 25 Feb 2015 alle ore 1:52 PST

Visualizza questo post su Instagram @bjornborg #fashion #yoga #gyrotonic #pilates Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 19 Ott 2017 alle ore 5:09 PDT

Dua Lipa, invece, ha fatto proprio il video del singolo "Physical" che è una lezione di ginnastica. Ora mettevi voi alla prova.

