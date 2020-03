Coronavirus, Vasco Rossi riuscirà a tornare in Italia con l'ultimo volo dagli USA all'Europa

Attualmente, Vasco Rossi si trova negli Stati Uniti, a Los Angeles, per lavorare al tour estivo che partirà a giugno. Il cantante, però, nella giornata dell'11 marzo, aveva già detto ai suoi fan che voleva a tutti i costri rientrare in Italia e della difficoltà che stava riscontrando, a causa dell'emergenza sanitaria creata dal Coronavirus.

Pare, però, che il cantante riuscirà nella sua impresa. Infatti, come ha comunicato su Instagram: "Sto cercando di partire prendendo un volo, prima per la Germania e poi per l’Italia. Mi devono confermare la cosa. Se è confermato, forse riesco a partire domani."

Secondo quanto comunicato stamattina, 12 marzo, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da venerdì a mezzanotte (13 marzo 2020) non potranno più partire voli da e per l'Europa. Vasco ha commentato: "Allora ragazzi, la cosa è da fantascienza. Trump questa sera ha dichiarato di chiudere completamente i confini degli Stati Uniti, a tutti i voli da tutta Europa. Quindi non potrà partire e arrivare nessun aereo dalla e per l’Europa."

Quindi il Blasco prenderà l'ultimo volo che arriverà nel nostro continente: "Pensate che questo andrà in onda da venerdì sera. E io partirò giovedì, con l’ultimo volo che viene in Europa. È pazzesco."

Infine, Vasco ha salutato Los Angeles con una foto pubblicata sempre su Instagram: "Saluti A ..Hollywood. Last picture [ultima foto]. #iotornoacasa #iorestoacasa #andràtuttobene"

Speriamo che Vasco riesca a tornare a casa!

