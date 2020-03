Cardi B ha paura del Coronavirus: "Voglio scappare al Polo Sud"

Negli Stati Uniti la situazione Coronavirus è diversa da quella che si vive in Italia: i notiziari parlano dei primi focolai e delle prime vittime, che nella maggior parte dei casi sono persone che non si sono potute permettere il tampone.

Pare, secondo The Blast, che queste notizie stiano totalmente terrorizzando Cardi B. La rapper ha postato una serie di Stories sul suo profilo Instagram, dove dice che crede che la situazione sia peggiore di come la descrivono: "Non credo a quello che dicono giornali e tv, per me la situazione qui è molto più grave e se non lo è ancora lo potrebbe presto diventare."

Cardi B si è detta preoccupata soprattutto per Kulture, sua figlia, che ha solamente un anno e mezzo. La quarantena per la rapper sarebbe fuori discussione, soprattutto perché, come da lei detto: "Qua si continua a dire, nonostante quello che si vede sta succedendo in Europa, che il coronavirus è solo un'influenza un po' più grave."

Quindi, la rapper avrebbe deciso di trasferirsi in Antartide, al Polo Sud. Ovviamente, molti follower le hanno scritto che nel continente ci sono solamente 1000 abitanti, la maggior parte scienziati che si trovano nelle basi di ricerca, e che la temperatura media è di -25. Ma a Cardi B non interessa: "Vorrei non venisse nessuno, sono tutti potenziali untori."

La rapper ha spiegato che le interessa solo avere la connessione a Internet e la possibilità di tornare negli USA in aereo: "Non vedo l'ora di far vedere i pinguini a Kulture!" ha poi raccontato, spiegando che dopo il suo trasferimento, probabbilmente, alloggerà in uno degli hotel di lusso che si trovano in Antartide.

Ovviamente le parole di Cardi B hanno diviso i follower: chi pensa che stia prendendo la decisione giusta e chi la sta accusando di voler ostentare la sua ricchezza.

