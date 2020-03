IoSuonoDaCasa, ecco tutti i concerti da seguire sui social

In questi giorni tristi che tutti noi siamo costretti a trascorrere chiusi in casa per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus, di certo la musica può aiutarci a tirare su il morale. Ecco perché tanti artisti del panorama musicale italiano hanno pensato di stare vicini ai fan con un’iniziativa davvero bella che hanno lanciato con l’hashtag #IoSuonoDaCasa: questi cantanti hanno deciso di fare dei veri e propri concerti live direttamente da casa loro, attraverso delle dirette su Instagram e Facebook, per tenere compagnia ai loro follower con della buona musica.

L’iniziativa è nata grazie alla collaborazione di Rockol, All Music Italia e l’azienda promoter Friends & Partners. Sono davvero tanti i cantanti italiani che hanno aderito. Il calendario è in continuo aggiornamento perché sempre più artisti si aggiungono alla lista, ma intanto ecco l’elenco degli appuntamenti live sui social confermati e assolutamente da non perdere:

Gianna Nannini

Giovedì 12 marzo ore 16.00

Modà

Sabato 14 marzo ore 20:00

Mercoledì 18 marzo ore 20:00

Domenica 22 marzo ore 20:00

Giovedì 26 marzo ore 20:00

Gigi D'Alessio

giovedì 12 marzo ore 18:00

Rocco Hunt

venerdì 13 marzo ore 17:00

Enrico Nigiotti

venerdì 13 marzo ore 18:00

Marco Masini

venerdì 13 marzo ore 21:00

Fabrizio Moro

domenica 15 marzo ore 18:00

