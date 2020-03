Coronavirus: all'asta album autografati da Fedez e Andrea Bocelli per raccogliere fondi

Sono tantissime le iniziative nate per raccogliere fondi per aiutare gli ospedali italiani a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Ad esempio, la raccolta aperta da Chiara Ferragni e Fedez, per l'Ospedale San Raffaele di Milano, ha superato i 3 milioni di euro in pochissimi giorni.

La nuova iniziativa nasce da CharityStars e prevede di mettere all'asta degli album autografati. Tra gli artisti che partecipano a questa raccolta ci sono anche Fedez, con Paranoia Airlines, e Andrea Bocelli, con Romanza, e i soldi raccolti andranno ad aiutare l'Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Spallanzani di Roma e la Croce Rossa Italiana.

Il CEO di CharityStars, Domenico Gravagno, ha raccontato, parlando dell'iniziativa promossa con l'hashtag #VinciamoNoi: "Sentivamo la responsabilità di fare qualcosa, per supportare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che in queste settimane sta letteralmente dando la vita per aiutare i numerosi contagiati."

Questa raccolta si va ad aggiungere alle bellissime iniziative proposte da tante persone, tra cui #iosuonodacasa, con cui diversi cantanti tengono i loro live in streaming da casa.

