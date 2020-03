Lavati le mani al ritmo di "I Will Survive"... proprio come fa Gloria Gaynor

La solidarietà ai tempi del Covid-19 è arrivata alle stelle. Tantissime sono le star del mondo della musica che incoraggiano tutti a restare a casa e seguire le norme indicate per contenere il contagio. Come ad esempio, lavarsi spesso e bene le mani. A supporto di ciò è arrivata anche l'immensa Gloria Gaynor, che ha pubblicato un video mentre fa vedere come dovrebbero essere lavate le mani, cantando "I Will Survive", la sua hit di maggior successo. E non c'è canzone più azzeccata di questa.

"Bastano solo 20 secondi per sopravvivere. State tutti al sicuro e in salute. Lavatevi le mani spesso ogni giorno per 20 secondi o più", ha scritto l'artista americana. Per evitare il contagio da Coronavirus basta davvero molto poco, piccole e semplici regole, che possono fare tanto. E ce lo ricorda anche lei, che è un'icona vivente.

Laviamoci le mani come fa Gloria... e andrà tutto bene!