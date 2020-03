Emis Killa lancia una rap challenge con "Covid freestyle" e invita gli altri rapper a seguirla

Tra dirette, challenge e concerti improvvisati, anche gli artisti stanno cercando dei modi per intrattenere gli italiani e chiedere a tutti di rispettare le normative per far rientrare l'emergenza sanitaria creata dal Coronavirus.

Dopo il concerto sul balcone di Giuliano Sangiorgi, le dirette di Tommaso Paradiso e Calcutta, che stanno scrivendo una canzone insieme, è arrivata anche la "Covid freestyle rap challenge" di Emis Killa.

Il rapper ha lanciato la sfida tramite il suo profilo Instagram: alcune stories in cui spiega la challenge e due post, dove ci sono dei suoi freestyle: "Che bello essere Emis Killa e dire tutto come voglio io. Tagga l'amico / figlio / parente co***one che va in giro come se fosse in vacanza. (prod. By @nebbia_n) Ps: lancio la covid freestyle challenge e nomino @freddepalma @thelazzinho @enzodong_ilbolide".

Emis, dunque, ha lanciato la sfida a Fred De Palma, Enzo Dong e Lazza.

