Morgan propone la versione modificata di Sincero per un flshmob sonoro dai balconi

I flashmob sonori, da qualche giorno, stanno animando gli italiani che in questo momento si trovano a rispettare le regole del DPCM dell'11 marzo, che invita tutti a restare a casa per evitare ulteriori contagi di Coronavirus. Le persone si ritrovano, ad orari stabiliti, sui loro rispettivi balconi e cantano insieme ai vicini, per tirarsi su di morale a vicenda.

L'Inno d'Italia, Azzurro e Il cielo è sempre più blu sono solo alcuni dei brani che sono stati suonati sui balconi di tutta Italia. E oggi, Morgan ha proposto di cantare anche la sua versione modificata di Sincero.

Il tutto è stato documentato da alcune ragazze, che hanno inviato i video al profilo Instagram Trash Italiano, che li ha poi pubblicati sul suo profilo.

Il cantante, che vive a Milano, si trovava all'esterno durante il flashmob di oggi e si è messo a parlare con alcune ragazze che si trovavano alla loro finestra. "Domani vieni anche tu qui, quindi? Ti aspettiamo!" Lo incita una delle ragazze e Morgan subito annuisce e chiede quale brano dovrà essere suonato alle 18, nella giornata del 16 marzo.

Le ragazze rispondono: "Non lo sappiamo! Ma porti la chitarra?" e la risposta di Morgan non si è fatta attendere: "Sì, facciamo questa" e subito si è messo a cantare la sua versione modificata di Sincero, che gli è costata una litigata con Bugo, che partecipata con lui a Sanremo 2020, e poi la squalifica: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera e l'ingratudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa."

Visualizza questo post su Instagram NON CI CREDO ✈️✈️ rec @giannapasciucco Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 15 Mar 2020 alle ore 10:31 PDT

E, mentre cantava, Morgan se n'è andato con il suo monopattino. Chissà se tornerà davvero nel luogo dell'incontro...