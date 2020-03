Anna partecipa alla Covid Freestyle Challenge: "Spero finisca come chi mi giudica solo per Bando"

Sabato 14 marzo, Emis Killa ha lanciato la "Covid Freestyle challenge", una sfida secondo cui, i rapper nominati devono fare un freestyle a tema Coronavirus e poi lanciare la sfida ad altri colleghi. Il rapper milanese aveva lanciato la sfida a Lazza, Fred De Palma e Enzo Dong, ma in poco tempo hanno risposto tanti rapper.

Tra questi anche Alfa e Giaime che, a loro volta, ha passato la palla ad Anna, la rapper di Bando. La 16enne ha subito risposto alla sfida, postando un suo freestyle. "Che sbatti sono chiusa in casa, non posso beccare mio fratello" canta Anna: "Spero che questa cosa abbia fine presto, come chi mi giudica solo per Bando."

E il freestyle continua: "Restate a casa che è meglio per voi, è meglio anche per la mamma. Se non mi dai retta sono affari tuoi, ci penserà la Madama, 300 euro se esci, mia mamma sta uscendo di testa, perché tutto il giorno con le casse al massimo sembra di stare a una festa."

