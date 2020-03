Grazie ai suoi flashmob sul balcone è il vicino di casa più amato d'Italia

La quotidianità degli italiani ai tempi del Coronavirus è fatta di bollettini sui contagi e tragiche notizie che si rincorrono ad ogni ora del giorno. Ma nell’incubo che il nostro Paese sta vivendo c’è una piccola luce che le iniziative di condivisione sui balconi, i cosiddetti flash mob, riescono a far filtrare.

In questi giorni, per far sentire la vicinanza tra le persone isolate in casa, i flashmob sonori e canterini spopolano e ci fanno compagnia. La meccanica del gioco è facilissima: prima si decide la canzone da cantare, poi si concorda un orario e infine si esce tutti sul balcone a cantarla.

Ormai sono migliaia i video pubblicati sul web che raccontano questo straordinario momento di condivisione degli italiani, in segno di solidarietà e vicinanza. Dal nord al sud, nessuno escluso. Con performance, alcune da solisti, davvero esilaranti. È il caso di @micheleal99 che su Instagram ha deliziato tutti con le sue cover sanremesi: imitazioni esilaranti di Achille Lauro e Morgan che ha condiviso a tutti i fratelli di quarantena, dal proprio balcone.

@achilleidol Un post condiviso da Michele Alessandrino (@micheleal99) in data: 15 Mar 2020

Degli outfit di fortuna ma tanta simpatia, per un risultato davvero esilarante. Con i suoi video sta spopolando sui social (conta più di 9 mila followers), ma soprattutto sta contribuendo a farci sorridere, in un momento davvero difficile per l’Italia intera. Basta seguire il suo profilo per scoprire quale altra improbabile performance ci riserverà!