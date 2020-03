Maluma: rinviato al 4 settembre il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

Il concerto di Maluma, previsto per il 31 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano), è stato posticipato al 4 settembre 2020.

L'evento, inizialmente programmato per il 7 marzo, era già stato rimandato, ma date le disposizione del Governo per controllare l'emergenza Coronavirus, Maluma sarà in Italia per la sua unica data nel nostro Paese a settembre.

I suoi fans italiani, dunque, non dovranno rinunciare alla sua attesissima unica data Italiana. I biglietti riportanti le date 7 Marzo e 31 Marzo, saranno validi per la data del 4 Settembre. La piattaforma Fan Sale di Ticketone (www.fansale.it) è a disposizione degli spettatori come unico canale di rivendita autorizzata.

