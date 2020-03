Anche Beba risponde alla Covid Freestyle Challenge

Beba è stata nominata da Junior Cally e da Anna per la Covid Freestyle Challenge e ha risposto!

La rapper di Tonica ha pubblicato un post su Instagram, dove scrive: " 'Rara come l’amuchina a basso prezzo' Grazie @juniorcally e @annapep3 per avermi nominato. Nomino a mia volta @kingmarracash @luis_sal @taxi_bi @myss.keta @margheritavicario", passando quindi la sfida a Marracash, Luis Sal, Taxi B, Myss Keta e Margherita Vicario.

Nel suo freestyle a tema Coronavirus, Tonica canta: "Vorrei vedere la faccia di chi attaccava i cinesi in piazza, ora che la tua vita è a misura di stanza e persino tua madre ti sta a un metro di distanza. Io sono chiusa a casa già da un pezzo, ogni giorno scrivo un nuovo pezzo. Mi cercano tutti, visualizzo ma non leggo, rara come l'amuchina a basso prezzo."

Vi piace il freestyle di Beba? E le persone da lei nominate risponderanno alla sfida?

