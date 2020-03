Anche J-Ax partecipa alla Covid Freestyle Challenge e sfida altri rapper

Dopo il lancio del primo brano per la Covid Freestyle Challenge da parte del rapper Emis Killa, tanti altri colleghi hanno raccolto la sfida e realizzato a loro volta un testo che racconta la situazione attuale.

Così, poche ore fa, dopo essere stato nominato dal rapper Alfa, anche J-Ax ha pubblicato il suo "Covid-19 Freestyle Rap n’ Roll" con l'hashtag #covid19freestyle, sfidando a sua volti altri colleghi, come Marracash, Fabri Fibra, Jake la Furia e Grido, e ricordando ai suoi fan l'imperativo di questi giorni: #iorestoacasa.

Il brano J-Ax inizia parlando dei tanti "furbi" che fino ad ora hanno fatto male al nostro Paese inviando bufale, uscendo senza rispettare le regole o semplicemente sottovalutando il problema: "Ma davvero ancora qualche pirla vuole uscire? Scemi come Carla Bruni che fa finta di tossire. Su whatsapp mandano bufale per farti impazzire. Ho finito la pazienza peggio delle mascherine. In rete vedo cose da star male: i furbi che portano 10 volte giù a pisciare il cane."

Il rapper, però, evidenzia anche che da questa reclusione forzata abbiamo tutti da imparare: "Mo ci toccherà imparare la paura della fine e della fame, come nei paesi in guerra ai quali chiudevamo il mare. Dopo capiremo chi se la dà a gambe, visto come scappavamo sopra gli interregionali. Capiremo un po di più chi è dietro le sbarre, adesso che siamo tutti ai domiciliari."

Questa emergenza, inoltre, rappresenta anche un'occasione per non dimenticare anni di politica di tagli agli ospedali e per riconoscere chi sono i veri eroi del nostro Paese: "Non scordiamoci con il senno di poi, dei politici avvoltoi chi negli anni ha fatto tagli agli ospedali. Meno male ci sono Dottori e infermieri eroi, a ricordare pure a noi chi cazzo sono gli Italiani.

La maggioranza silenziosa e onesta, sopravvissuta a mafia e bombe di sinistra e destra, i nostri nonni l’hanno ricostruita dopo la guerra, adesso tocca a noi far fuori sto virus di merda."

