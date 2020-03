Tutti a cantare “I Rise” di Madonna sui balconi… ma il video è un fake

In questi giorni gli italiani si stanno dando appuntamento sui balconi e alle finestre per cantare qualcosa insieme e sentirsi meno soli e più uniti in questo momento di estrema difficoltà dovuto al Coronavirus. Dopo queste esibizioni, in tanti condividono sui social i video di questi momenti di condivisione e tra questi ieri ne è stato diffuso uno che ritrae alcune persone sui terrazzi mentre intonano “I Rise” di Madonna.

La popstar è rimasta molto lusingata che un suo pezzo sia stato scelto in questa occasione e così ha condiviso il video in questione su Twitter: “Alziamoci tutti in piedi, in tutto il mondo”, ha scritto, incoraggiando chi sta vivendo questa situazione di emergenza.

Let Us All RISE UP. everywhere around the world!! #irise pic.twitter.com/NJv93kWnWs — Madonna (@Madonna) March 15, 2020

Purtroppo, però, Madonna è stata beffata: il video, infatti, non è originale ma è un fake. Sulla clip che ritraeva le persone alla finestra è stato montato l’audio della sua canzone. Nonostante ciò, il video è diventato virale.

