Lady Gaga è un androide senza veli per il lancio di "Chromatica"

Lady Gaga ha iniziato la promozione della sua ultima fatica discografica, "Chromatica", in uscita il 10 aprile. In questi giorni ha posato per un servizio fotografico per Paper Magazine, sotto l'obiettivo dell’artista belga Frederik Heyman. Negli scatti futuristici, che richiamano il mood dell'album, Miss Germanotta è per metà umana e per metà un cyborg: è, infatti, attaccata a fili elettrici che sembrano darle l'alimentazione necessaria, completamente nuda.

"Acconsento a essere nuda con tutti voi in questa stanza. Credo che stiamo facendo arte, questa non è pornografia", la popstar ha commentato così la scelta di posare senza veli. E come sempre fa notizia.

Visualizza questo post su Instagram @papermagazine Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 16 Mar 2020 alle ore 2:35 PDT

In una recente intervista, l'artista aveva spiegati che "Non mi piace il futurismo fine a se stesso. Un robot mi mette al di sopra delle persone. Pensi che una versione robot di me sia migliore di quella umana?". E questa ultima domanda, secondo lei, possiamo considerala il filo conduttore di tutte le canzoni contenute nel nuovo disco.

