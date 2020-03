Ultimo annuncia "In Quel Posto Dentro Me", un nuovo format YouTube dove si racconterà

Ultimo ha lanciato un nuovo progetto che lo vede protagonista. Si chiama "In Quel Posto Dentro Me": video, caricati sul suo canale YouTube, dove si racconterà a tutti. Un modo diverso per aprirsi ai suoi fan e dire qualcosa che nessuno sa. Questa nuova iniziativa è molto importante per il cantante romano. Nelle sue canzoni, infatti, c'è sempre stata una volontà velata di dire qualcosa di più. Grazie alle frasi bellissime dei suoi testi, Ultimo svela il suo mondo, la sua anima. Adesso potrà farlo in maniera più sincera e schietta. E il titolo del format viene proprio da una sua canzone, "Farfalla Bianca".

I video dureranno circa 20-30 minuti ciascuno e saranno una lunga intervista a cuore aperto. L'artista, infatti, ha tenuto a sottolineare il fatto che non seguirà nessun copione, non ci sarà nessuna scaletta di rispettare. Il set sarà il salotto di casa sua, con camino e pianoforte, che potrà suonare se vuole. Ma "In Quel Posto Dentro Me" non è un progetto di musica: l'intenzione di Ultimo è quella di farsi conoscere a livello umano, intimo e non come artista.

Un progetto molto interessante, perché accompagnerà i fan in un mondo mai esplorato e li avvicinerà ancora di più al loro beniamino.

