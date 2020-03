Coronavirus, Bono Vox dedica una canzone ai medici e agli infermieri

In questo momento difficile sono tante le star della musica e dello spettacolo che stanno manifestando il proprio sostegno a chi sta lottando contro il Coronavirus. Tra questi si va ad aggiungere Bono Vox che ha pubblicato su Instagram un video che fa davvero emozionare.

Il frontman degli U2 ha voluto dedicare una canzone, “Let Your Love Be Known”, a tutti coloro che stanno vivendo questa difficile situazione, in primis agli italiani. “Per gli italiani che l’hanno ispirata… per gli irlandesi – scrive il cantante nel post – per tutti coloro che in questo giorno di San Patrizio si trovano in una brutta situazione eppure cantano ancora. Per i dottori, gli infermieri, per chi presta soccorso in prima linea, è per voi che cantiamo”. Nel video, dopo una breve introduzione, Bono intona la canzone accompagnandosi con il piano.

La clip ha fatto il pieno di like e ha ricevuto tanti commenti da parte dei fan del grande artista, commossi da questo suo messaggio. Tra questi, spicca il commento di Elisa Toffoli: “Ti amo Bono, grazie”, scrive la cantante friulana, con tanto di faccine con gli occhi a forma di cuore.

