Coronavirus, Salmo dona 35mila euro per la terapia intensiva dell'ospedale di Olbia

Anche Salmo si è aggiunto alla lunga lista di VIP che, in un modo o nell'altro, stanno aiutando il Sistema Sanitario Nazionale. Il rapper, infatti, ha deciso di fare una donazione di 35mila euro all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.

Salmo ha partecipato alla campagna "Un respiro per Olbia", che sta raccogliendo fondi per la Rianimazione e la terapia intensiva dell'ospedale sardo durante l'emergenza causata dal Coronavirus. Il rapper e la sua Lebonsky Agency sono, dunque, tra i 919 donatori che hanno partecipato alla campagna e, grazie al suo contributo, verrà acquistato un ventilatore per la terapia intensiva.

Gli organizzatori della raccolta fondi hanno commentato il gesto di Salmo: "E' potente il grido che un artista come Salmo ha fatto risuonare (grazie a una donazione tanto importante, acquisterà un ventilatore per il reparto di terapia intensiva) quanto significativa nell'eco del suo gesto tra i milioni di fan. L'ennesimo atto di amore per la sua città."

Il rapper ha anche voluto ricordare al suo pubblico di rispettare le normative emanate dal Governo: restare a casa e uscire solamente in caso di assoluta necessità. E proprio per evidenziare l'importanza di rispettarle, ha pubblicato su Instagram "Nuovo rinascimento", un freestyle della durata di un minuto che parla del Covid-19 e attacca chi ancora non sta rispettando le regole.

