Duffy condivide il suo primo brano dalla rivelazione shock di stupro

La cantante gallese Duffy ha condiviso il suo primo brano da quando, appena un mese fa, aveva rivelato in un post Instagram (poi rimosso), di essere stata tenuta prigioniera, drogata e stuprata per alcuni giorni.

Il brano, intitolato "Something Beautiful" è stato inviato alla BBC Radio, accompagnato da un messaggio rivolto al presentatore Jo Whiley, in cui chiede di farlo ascoltare durante lo show quotidiano per sollevare gli spiriti in questi momenti difficili.

Nel suo messaggio la cantante 35enne confessa al conduttore che avrebbe voluto realizzare un'intervista per raccontare il calvario che l'ha tenuta lontana dalla musica per un decennio. Ma farlo è molto difficile. Però, rassicura, ora è impegnata a far splendere nuovamente il sole nel suo cuore.

Duffy continua parlando del brano, realizzato all'insaputa di tutti (anche della Universal Music) solo per offrire alle persone qualcosa da ascoltare, per sollevare gli animi di coloro che, in questo momento, sono bloccati in casa in quarantena.

(Credits photo: Instagram/duffy)