Andrea Bocelli canta in diretta Instagram con i Ferragnez

Come già fatto da molti suoi colleghi, anche Andrea Bocelli scende in campo per sostenere la battaglia contro il Coronavirus. E lo fa lanciando una raccolta fondi a favore dell'ospedale di Camerino, che recentemente è diventato, come diversi altri centri, un Covid Hospital. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di raccogliere 100mila euro per l'acquisto di protezioni per gli operatori sanitari e respiratori polmonari per la terapia intensiva.

Per promuovere la raccolta fondi il tenore ha cantato in diretta Instagram con Fedez e Chiara Ferragni, che hanno messo a disposizione i propri seguitissimi canali social per sostenere qualsiasi iniziativa utile a combattere questa pandemia.

Nell'intervista che ha preceduto la performance canora, Bocelli, che era in compagnia di suo figlio Matteo, ha parlato della sua fondazione, dichiarando che: "Fare il bene è l'unico mestiere che ci rende degni d'essere qui, pigionanti del mondo".

Poi, seguiti da oltre 170mila spettatori collegati in diretta, hanno cantato "virtualmente insieme" dal balcone dei Ferragnez.

(Credits photo: Instagram/fedez)

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!